Всичко за Извозване

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Видин затъва в боклуци

Видин затъва в боклуци

Видин затъва в боклуци, съобщиха от общината. Заради отказ на работниците от фирмата „Титан АС", която чисти града, боклукът не се извозва от 5 март т...

09 март | 17:29
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Война в Перник за боклука

Война в Перник за боклука

Градът заринат със смет, викат фирми от София и Радомир да го извозват Перник. Финансов спор между община Перник и сметопочистващата фирма зарина гра...

08 септември | 20:15
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