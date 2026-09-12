Обяви за 10 март 2026 г.
Малки обяви
Следете всички новини, анализи и коментари за Извозване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Малки обяви
Малки обяви
Малки обяви
Отпадъците на крайбрежната алея, която е най-посещавана от туристите, също не се събират редовно
Малки обяви
Малки обяви
Програмата приключва днес
Нашенци, блокирани на гръцкия остров от дни, се оплакват от скандали и разправии
Видин затъва в боклуци, съобщиха от общината. Заради отказ на работниците от фирмата „Титан АС", която чисти града, боклукът не се извозва от 5 март т...
Градът заринат със смет, викат фирми от София и Радомир да го извозват Перник. Финансов спор между община Перник и сметопочистващата фирма зарина гра...
София. Създадена е организация по извозването на ранените в местната болница в Стара Загора. Това заяви главният комисар на МВР главен комисар Светлоз...