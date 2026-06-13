Подробности за извънредното положение в страната
Ограничения за пътувания в страни с интензивно разпространение на заразата, остават ограничени детски градини, МВР ще следи за спазване на карантината
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Ограничения за пътувания в страни с интензивно разпространение на заразата, остават ограничени детски градини, МВР ще следи за спазване на карантината