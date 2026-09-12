Всичко за Изучаване

Следете всички новини, анализи и коментари за Изучаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Образование Общество Заразата
Деца искат да учат руски

Деца искат да учат руски

Учителят по физкултура Владислав Янев приема от първия секретар на посолството на Русия Роберт Шестаков футболни топки за отбора на 141-во основно учи...

27 май | 20:20
0 коментара
11065