МОН проговори за "Аз съм българче"
Повод за позицията са поредица от неверни внушения на политици
Следете всички новини, анализи и коментари за Изучаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Повод за позицията са поредица от неверни внушения на политици
Курсистите са наясно, че най-вероятно ще срещат затруднения с изучаването на езика ни
Разкритие от служебния външен министър
Парламентът прие специален закон
Все още не познаваме вируса, но за шест месеца постигнахме огромен успех в изучаването му
От 64 деца, записани за 1 отделение за учебната 2016/17 година в ОУ „Георги Димитров" в Босилеград, само едно дете е поискало да изучава български ези...
В Петрич тече разяснителна кампания относно религиозното образование на децата. Подробности разкриха на среща с представители на медиите кметът Димитъ...
София. 10 минути след като положи клетва като народен представител, Борис Станимиров от Реформаторския блок внесе в деловодството на Народното събрани...
Учителят по физкултура Владислав Янев приема от първия секретар на посолството на Русия Роберт Шестаков футболни топки за отбора на 141-во основно учи...
Благоевград. Трябва в българското училище да има уроци за комунизма, да се учи за него, да се обсъдят всички негови характеристики, тази страница е ну...