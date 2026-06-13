Мая Манолова с уникално искане за Паметника на Съветската армия
Ще върнат паметника. Ако те не го направят, следващото управление ще го направи, каза тя
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Ще върнат паметника. Ако те не го направят, следващото управление ще го направи, каза тя
Разпореждането на съда е от 13 декември, по дело образувано по жалба на Гражданска платформа "Изправи се.БГ"
Само за пет години БСП под ръководството на Нинова загуби 700 000 гласа
Инфлацията у нас е най-висока от всички страни членки на Европейския съюз
Броенето на бележките от машините на изборите е тревожно действие, казва тя
Те обявиха, че е постигнато принципно съгласие с "Изправи се.бг"
Лидерката на Изправи се.БГ е открита за всички сили - и отляво, и отдясно
"Изправи се.БГ" няма да се коалира нито с ГЕРБ, нито с "Обединени патриоти", нито с ДПС
Гражданската платформа не е партиен проект и няма да прераства в партия, каза тя