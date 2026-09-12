Мерилин Менсън имал стая за изнасилвания
Певица със шокиращи разкрития за рокаджията
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Певица със шокиращи разкрития за рокаджията
Заподозреният Георги е от българско семейство, дошло в Германия през 2017 г.
Напрежението в бежанските лагери в Германия, се увеличава, заради влошаването на условията в приемните центрове, съобщава БГНЕС. Жените са принуждаван...
Филмът на ужасите, наречен Ислямска държава, няма край. Самопровъзгласилият се халифат пише собствена конституция с догми, за които твърдят, че са по...
Две изнасилвания в неделния ден втрещиха Врачанско. Вчера 19-годишна жителка на село Соколаре се оплакала, че около 5 часа е била обезчестена от 29-г...
Досега сексуалните посегателства не бяха инкриминирани Кайро. Египетски съд осъди на затвор седем души заради изнасилвания по време на празненствата...
Уелс. 140 момичета и момчета от 18 приюта в Уелс са били жертви на сексуални посегателства Уелс в периода 1965-1992 година, пише „The Cuardian". Жертв...
Анкара. Групови изнасилвания на две турски деца потресоха Турция, пише в. "Кориере дела сера". В градчето Гьолджук, в западната част на страната, бяха...