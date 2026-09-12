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Халифат на перверзиите

Халифат на перверзиите

Филмът на ужасите, наречен Ислямска държава, няма край. Самопровъзгласилият се халифат пише собствена конституция с догми, за които твърдят, че са по...

15 август | 5:55
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