Крайнодясна красавица иска да ни изхвърли от Шенген
Тя е от партията на австрийските националисти
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Тя е от партията на австрийските националисти
Консеционер се изказа по въпроса
Моделката пътувала с дрехата в самолета
Полудял мъж е изхвърлил част от мебелите от прозореца на дома си. Жилището е на третия етаж на кооперация на ул. "Бузлуджа" 64, близо до НДК. Полицаи...