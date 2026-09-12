Изгубени в превода: Разбирал ли е английски морякът от Вера Су?
Основната версия, по която се работи, е човешка грешка, каза експерт
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Основната версия, по която се работи, е човешка грешка, каза експерт
Човекът съобщил детайли за парите, благодари на доблестния велосипедист, който ги открил и предал в Четвърто районно
Трети ден продължава издирването на изчезнали деца на две различни места в страната. Тригодишно момче се загуби в гората край русенското село Смирненс...
Сигнал за петима души, с които близките им не могат да установят връзка в района на Стара Планина в близост до границата с биосферния резерват "Славян...
Близките се чудят как ще покрият 60-те хиляди за операцията по издирването Калофер. Меракът да видят водопада Райското пръскало вкарал студентите Вик...
Тримата студенти се лутали 30 км в Балкана
Калофер. Тримата младежи, които в събота се изгубиха на южния склон на Стара планина, са открити живи и здрави. Виктор, Веселин и Христо са намерени в...
Бащата на Виктор е бизнесмен, наел парапланер, за да намери сина си Военен хеликоптер търси изгубените под връх Ботев студенти. Виктор, Христо и Весе...