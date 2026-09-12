Мъж издъхна в Пирин пред очите на семейството си
Най-вероятно причината е инфаркт
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Най-вероятно причината е инфаркт
Страшна трагедия в пловдивското село Крумово
69-годишна жена от Хисаря, диагностицирана с COVID-19, издъхна в пловдивска болница
Инцидентът станал в междучасието след първия учебен час
Млад шофьор на училищен автобус от Гоце Делчев издъхна внезапно, след като остави децата пред училището им, това се случи днес, съобщи struma.com. Мъ...
Работник се преби нелепо от строително скеле и почина на място. Фаталният инцидент станал в понеделник сутринта около 09,30 часа в гърменското село М...
45-годишна жена, работила в Гърция, почина снощи в МБАЛ-Благоевград, на път за град Монтана, съобщи БГНЕС. В 21.15 часа снощи е получен сигнал за жена...
Бебе на 40 дни от Пазарджик почина след тежка черепно-мозъчна травма в университетската болница "Свети Георги" в Пловдив. Има съмнение, че детето е пр...
Пеленаче на 42 дни издъхна във варненската болница "Св. Анна". Причината за смъртта все още не е ясна. Случаят се разследва от Варненската окръжна про...
Мексикански кечист почина след фатален удар на ринга. Инцидентът с Педро Рамирес е станал в петък вечерта. Той увиснал върху въжетата след ритник във...
Тялото на мъж на средна възраст е било открито тази сутрин в „Социален учебен професионален център Варна", съобщиха от полицията. Мъжът е бил от наста...
Медицинският му картон е чист, нямал болно сърце и пневмония Шок в Американския колеж - осмокласник издъхна в час по физическо в понеделник следобед....
Човекът е издъхнал в болницата.
Варна. 47-годишен руски турист издъхна миг, след като излезе от басейн към хотел „Сънрайз" в курорта „Златни пясъци". Мъжът решил да поплува в хладкат...
Благоевград. 41-годишен благоевградчанин издъхна, след като му прилошало по време на работа. Мъжът работи като таксиметров шофьор. Инцидентът станал...
39-годишната жена си глътнала езика на път за работа