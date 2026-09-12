Мексиканската полиция се натъкна на 5 осакатени тела
Чилапа. Властите в Мексико се натъкнаха на пет осакатени тела в район, където преди няколко дни бяха открити 11 обезглавени трупа, информира АП. Гово...
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Чилапа. Властите в Мексико се натъкнаха на пет осакатени тела в район, където преди няколко дни бяха открити 11 обезглавени трупа, информира АП. Гово...
Пети пореден ден продължават протестите в части на Мексико. Над 300 души се събраха пред сградата на министерството на правосъдието и демонстрациите и...
Мексико. Нови сблъсъци между граждани и полиция белязаха поредния протест пред Националния дворец в мексиканската столица заради изчезването на 43-мат...