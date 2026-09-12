Кутев: Нови избори няма да доведат до различен резултат
БСП има ясна идеология, знаем защо сме дошли
Следете всички новини, анализи и коментари за Избори Варна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БСП има ясна идеология, знаем защо сме дошли
София. "Няма да има вълна от напускащи в партия ГЕРБ", заяви зам.-председателят на политическа партия ГЕРБ и бивш министър на вътрешните работи Цвет...
Варна пак загърби изборите, по-активни бяха само ромите
Варна. Избирателната активност във Варна към 17.30 часа е 18,70 % . Това съобщи заместник-председателят на Общинската избирателна комисия във Варна Кр...
Балотажът ще е Бозов срещу Портних
Варна. Сигнал до Общинската избирателна комисия, с копие до III РПУ - Варна, изпрати административният секретар на ГЕРБ – Варна Павел Христов. "По ин...
Варна. 32 избирателни секции са определени във Варна за гласуване на хората с увреждания на частичните местни избори на 30 юни, съобщиха от Районната...
Борисов: Ще сменят цели урни, полицията да бди
Варна. Тези, които купуваха гласове на парламентарните избори, се готвят да сменят цели урни на вота във Варна, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов....