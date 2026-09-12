Иван Тотев поведе с 1,99 в Пловдив
Пореден обрат в Пловдив. Иван Тотев води с 1, 99 % пред Славчо Атанасов при първите официални резултати от ОИК на база 65,10 % от протоколите. Те са 3...
Следете всички новини, анализи и коментари за Избори 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пореден обрат в Пловдив. Иван Тотев води с 1, 99 % пред Славчо Атанасов при първите официални резултати от ОИК на база 65,10 % от протоколите. Те са 3...
Говорителят на Общинската избирателна комисия в Добрич Даниел Маринов съобщи, че вече са обработени 100 % от протоколите в секционните избирателни ком...
Явно в Пловдив ще има ръчно броене, който и да спечели изборите за кмет. Според официалните данни в сайта на ЦИК Славчо Атанасов (ВМРО- НФСБ) води при...
- Ще подкрепа всички избрани кметове - Имаме и жени, и мъже, подходящи за президент - Най-големият успех, е че все повече мюсюлмани ни вярват - Изб...
Кандидат на БСП спечели Каварна и ще има тежката задача да наследи Цонко Цонев - Кметъла. Рокаджията отказа да се кандидатира за четвърти път за кмет...
Новият кмет на Шумен Любомир Христов заяви пред БНР, че ще работи с коалиционните партньори на партия ГЕРБ, които го подкрепиха на балотажа. "Пред вс...
Кандидатът на БСП Генади Събков е новият кмет на Мездра, научи "Конкурент". Все още не ясно с колко гласа той е надвил опонента си Николинка Кътовска...
В Горна Оряховица преживяват бурна седмица. Първо изхвърлиха "Лудогорец" за купата, а днес избраха кмет.Добромир Добрев от ГЕРБ води убедително със 63...
Смяна на караула се задава в Ботевград. Избирателната активност към 19 часа е 63.38 на сто.Общият брой на гласувалите в Община Ботевград е 18 255. От...
Невероятно, но факт – нито един арест на балотажа в Пиринския край. Това обявиха от пресцентъра на ОД МВР – Благоевград след края на изборния ден. Раз...
Кандидатът на БСП Емил Караиванов спечели втори кметски мандат в Асеновград, научи TrafficNews.bg. При обработени 70% от протоколите Караиванов получи...
Ще говоря с премиера, още утре внасяме промени в Изборния кодекс, каза Кунева, като се обърна към Георг Спартански с "Честито, господин кмете!" "Тези...
Новият управник на община Белица е Радослав Ревански от ДПС, който победи категорично на балотажа кандидата на ГЕРБ Иван Богданов. Дни преди втория во...
Жельо Вардунски, Васил Едрев и Васил Панделиев са най-вероятните победители на балотажите, които днес се проведоха в общините Камено, Айтос и Сунгурла...
"Имаме големи шансове за Враца, Ловеч, Разград и разбира се, Сливен, като не сме загубили и своите шансове за Перник. Очакваме окончателната развръзка...
Изненадващи новини от Делиормана. ДПС изгуби две свои крепости в област Разград, твърди Дарик. По все още неофициални данни и в Кубрат, и в Исперих Гю...
Най-младият кандидат за общински кмет от ГЕРБ не успя да победи на балотажа в община Кресна. Това призна самият Атанас Махлелиев, който намери сили да...
След 16-годишно управление крепостта Георги Иванов в Хасково падна и то по категоричен начин. След 4 мандата Иванов, който беше издигнат от местната...
С кандидатите на ДПС в 10 -те села се състезаваха 5 от ГЕРБ, 3 –ма независими , 1 от БСП и 1 от РБ Между 55 и 80 % избирателна активност на балотажа...
И Дупница е в ръцете на ГЕРБ. Инж.Методи Чимев спечели подкрепата на 64% от гласоподавателите на база 30% от протоколите, според информация от предизб...