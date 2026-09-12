Всичко за Избори 2015

Следете всички новини, анализи и коментари за Избори 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Славчо вече води в Пловдив

Славчо вече води в Пловдив

Явно в Пловдив ще има ръчно броене, който и да спечели изборите за кмет. Според официалните данни в сайта на ЦИК Славчо Атанасов (ВМРО- НФСБ) води при...

01 ноември | 23:50
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БСП наследи Кметъла

БСП наследи Кметъла

Кандидат на БСП спечели Каварна и ще има тежката задача да наследи Цонко Цонев - Кметъла. Рокаджията отказа да се кандидатира за четвърти път за кмет...

01 ноември | 21:30
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ГДБОП превзе Ботевград

ГДБОП превзе Ботевград

Смяна на караула се задава в Ботевград. Избирателната активност към 19 часа е 63.38 на сто.Общият брой на гласувалите в Община Ботевград е 18 255. От...

01 ноември | 20:45
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Асеновград е червен

Асеновград е червен

Кандидатът на БСП Емил Караиванов спечели втори кметски мандат в Асеновград, научи TrafficNews.bg. При обработени 70% от протоколите Караиванов получи...

01 ноември | 20:40
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ДПС удари ГЕРБ в Белица

ДПС удари ГЕРБ в Белица

Новият управник на община Белица е Радослав Ревански от ДПС, който победи категорично на балотажа кандидата на ГЕРБ Иван Богданов. Дни преди втория во...

01 ноември | 20:30
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Първи резултати от Бургаско

Първи резултати от Бургаско

Жельо Вардунски, Васил Едрев и Васил Панделиев са най-вероятните победители на балотажите, които днес се проведоха в общините Камено, Айтос и Сунгурла...

01 ноември | 20:30
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ДПС изгуби две крепости

ДПС изгуби две крепости

Изненадващи новини от Делиормана. ДПС изгуби две свои крепости в област Разград, твърди Дарик. По все още неофициални данни и в Кубрат, и в Исперих Гю...

01 ноември | 20:20
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ГЕРБ би яко в Дупница

ГЕРБ би яко в Дупница

И Дупница е в ръцете на ГЕРБ. Инж.Методи Чимев спечели подкрепата на 64% от гласоподавателите на база 30% от протоколите, според информация от предизб...

01 ноември | 20:05
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