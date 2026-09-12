ГЕРБ с решителен ход за кмета на Димитровград
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„Реанимирането на МБАЛ „Света Екатерина" е една от най-трудните ми победи през изминалия мандат. Искрено се надявам през следващите 4 години болницата...
Турска фирма, която работи за Форд и Фолксваген груп ще развива бизнеса си на територията на Димитровград. Това обяви по време на срещата с представит...
Искрена благодарност за озвучаването на светофарите в Димитровград изразиха на среща в Клуба на инавлида хора в неравостойно положение на кандидата на...
Иво Димов не се бои да обуе гумени ботуши или да иде с колело на работа За 4 г. почти няма димитровградчанин, който да не го е виждал очи в очи На в...
Хасково. Хората да гласуват днес и да определят бъдещето на страната, призова при упражняването на вота си кметът на Димитровград Иво Димов. Той оти...
Хасково. В седмицата на мобилността кметът на Димитровград Иво Димов заряза колата и яхна велосипед. За да отиде на работа в общинската администрация...
Димитровград. Кметът на Димитровград Иво Димов каза за Фокус, че стената на един язовир край димитровградското село Странско се е скъсала заради снощ...
Хасково. Кметът на Димитровград Иво Димов стана един от първите в доброволци в акция по кръводаряване. Тя е организирана от Управителният съвет на Сд...
Хасково. Кметът на Димитровград Иво Димов ще съблече официалния костюм и лачените обувки и ще намъкне гумени ботуши и куртка, за да стане част от екип...
Пловдив. "Ботев" (Пд) нанесе трети удар по "Литекс" този сезон. След двете си победи над ловчанлии сега "канарчетата" отмъкнаха и дългогодишния доктор...