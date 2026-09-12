Всичко за Иво Димов

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Кмет без приемен ден

Кмет без приемен ден

Иво Димов не се бои да обуе гумени ботуши или да иде с колело на работа За 4 г. почти няма димитровградчанин, който да не го е виждал очи в очи На в...

14 октомври | 20:05
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"Ботев" жили Камата и Херо

"Ботев" жили Камата и Херо

Пловдив. "Ботев" (Пд) нанесе трети удар по "Литекс" този сезон. След двете си победи над ловчанлии сега "канарчетата" отмъкнаха и дългогодишния доктор...

21 май | 21:40
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