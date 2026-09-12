БСП извади червен ветеран в борбата за евродепутати
Иво Атанасов се ползва с голяма подкрепа от редовите членове
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Иво Атанасов се ползва с голяма подкрепа от редовите членове
Независимите депутатите все още нямат покана за разговор за съставяне на правителство
Ето какво заяви независимият депутат Иво Атанасов
Иво Атаасов предложен за кабинета
София. Депутатите избраха Иво Атанасов за член на Съвета за електронни медии на мястото на София Владимирова, чийто мандат изтече. Другата кандидатура...
София. В деловодството на парламента са внесени кандидатурите за член на Съвета за електронни медии (СЕМ) от квотата на Народното събрание на бившия...
София. Бившият съветник на президента (2002-2012) Георги Първанов по медийните въпроси Иво Атанасов е най-вероятният нов член на Съвета за електронни...