Крисия и Симона пяха за таткото на Гери
Малки таланти и звезди излязоха на една сцена в помощ на таткото на двете талантливи сестри - Гери и Милица. Двете момичета, заедно с другите звезди о...
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Малки таланти и звезди излязоха на една сцена в помощ на таткото на двете талантливи сестри - Гери и Милица. Двете момичета, заедно с другите звезди о...
Крисия, Тони Димитрова, Орлин Павлов и другите участници в благотворитгелния концерт дариха свои любими вещи, които ще бъдат разпродадени на благотвор...
Стара Загора. Футболният клуб „Берое" се включи в кампанията "Надежда за Иванко" в подкрепа на старозагорския IT-специалист Иванко Тодоров. Бащата на...