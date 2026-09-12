Кой се крие зад маската на Баба Яга?
Зрителите на "Маскираният певец" са убедени, че имат отговора
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Зрителите на "Маскираният певец" са убедени, че имат отговора
Есенното издание на фестивала ще срещне за първи път публиката в София с пет нови български игрални филма
Созопол аплодира музикалния спектакъл "Част от колекция"
Димитър Иванов и Иван Юруков печелят овации с моноспектакли
Световният маестро Светлин Русев свири в „До последния каприз”
Армия звезди на „Аполония“ за издание № 35
Иван Юруков е неврохирургът в сезон 7 „Любовта лекува“
Иван Урумов е режисьор на хитовата пиеса от Миро Гавран
Георги Кадурин и Иван Юруков мощно леят боя довечера и на 24 юли в театър "199". Те са атрактивен дует в "Червено" - постановката на Владлен Александр...