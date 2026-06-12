Шефката на НС награди студента на годината
Караянчева връчи голямата награда на Иван Маринов – студент в Техническия университет-София
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Караянчева връчи голямата награда на Иван Маринов – студент в Техническия университет-София
БФС трябва да вземе мерки и да спре това, което се случва в "Спартак". Изгоненият от клуба треньор Иван Маринов разкри, че там стават страшни неща, от...