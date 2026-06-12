4800 фирми смениха доставчика на ток
ОЕСО разполага с ресурс да организира електроенергийната борса у насЩе изградим нов 400 kV далекопровод с Гърция, казва Иван Йотов Какво е състояниет...
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ОЕСО разполага с ресурс да организира електроенергийната борса у насЩе изградим нов 400 kV далекопровод с Гърция, казва Иван Йотов Какво е състояниет...