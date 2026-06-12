Нинова, Манолова и Гайтанджиев в топ 3 на БСП за президент
Корнелия Нинова и Мая Манолова са получили най-много гласове за президент при номинациите на общинската структура на социалистите днес в Шумен. Това о...
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Корнелия Нинова и Мая Манолова са получили най-много гласове за президент при номинациите на общинската структура на социалистите днес в Шумен. Това о...
Иван Гайтанджиев, журналисти бивш посланик - Г-н Гайтанджиев, главният прокурор Сотир Цацаров поиска забрана на бурките на обществени места. Крие ли...
Стара Загора. "Не мисля, че конфликтът в Украйна може да се задълбочи и да се стигне до нова световна война". Това прогнозира дългогодишният дипломат...