Гришо с победа №150 и 1/2-финал
Григор Димитров вече е на 1/2-финал на турнира в Истанбул. Нашето момче отвя Иван Додиг с 6:4, 6:3 и зарадва родната агитка по трибуните на централния...
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Григор Димитров вече е на 1/2-финал на турнира в Истанбул. Нашето момче отвя Иван Додиг с 6:4, 6:3 и зарадва родната агитка по трибуните на централния...