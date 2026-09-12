Театърът работи срещу забравата
Режисьорите Иван Добчев и Маргарита Младенова се обърнаха към творците
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Режисьорите Иван Добчев и Маргарита Младенова се обърнаха към творците
Иван Добчев не е женомразец, убедена е съоснователката на СФУМАТО
Театралният режисьор събра куп гневни реакции
Иван Добчев и Маргарита Младенова са домакини на генералната европейска асамблея
Какво остана след падането на социализма? Какви са съвременните хора? Тези и други въпроси поставя новият спектакъл на режисьора Иван Добчев в „Сфумат...
Пловдив. След 30 години антракт Иван Добчев се завърна в пловдивския театър със спектакъла "Възвишение" по Милен Русков. Книгата е определяна като "бъ...