Всичко за Иван Ченов

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Тони Димитрова се влюби

Тони Димитрова се влюби

Сърцето на Тони Димитрова отново е заето. Нашенската Бони Тейлър вече не крие, че има връзка с друг бургаски талант - певеца и китарист Иван Ченов. Не...

23 април | 18:00
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