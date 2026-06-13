Какво каза Тони Димитрова на бившия си
Звездата не споменава името му, но става ясно, че говори за Иван Ченов
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Звездата не споменава името му, но става ясно, че говори за Иван Ченов
Сърцето на Тони Димитрова отново е заето. Нашенската Бони Тейлър вече не крие, че има връзка с друг бургаски талант - певеца и китарист Иван Ченов. Не...