Берлускони влиза в новия кабинет в Италия
Широката коалиция на премиера Енрико Лета обединява двата края на политическия спектър
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Широката коалиция на премиера Енрико Лета обединява двата края на политическия спектър
Рим. В Италия ще бъде обявено широко коалиционно правителство, оглавявано от 46-годишния демократ Енрико Лета, предаде БНР. Енрико Лета е решен да пр...
Енрико Лета е зам.-лидер на левите и роднина на десните