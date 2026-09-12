Изслушват кандидатите за гуверньор на БНБ
Парламентарната бюджетна комисия ще изслуша днес кандидатите за управител на БНБ. Бисер Манолов, Виктор Йоцов, Григорий Вазов и Димитър Радев ще предс...
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Парламентарната бюджетна комисия ще изслуша днес кандидатите за управител на БНБ. Бисер Манолов, Виктор Йоцов, Григорий Вазов и Димитър Радев ще предс...
"По казуса КТБ на първо място е виновен собственикът на банката. На второ място е БНБ и надзора на банката, които допуснаха това. Скоро ще излезе одит...
Не съм подал оставката си под натиск, ясен бе гуверньорът на БНБ Отчетите на КТБ са били фалшифицирани и манипулирани. Това потвърди настоящият управ...
Надявам се Иван Искров да спази обещанието, което даде пред всички български граждани – когато има стартирана процедура и воля за избор на нов председ...
Избираме нов гуверньор на 1 юли, каза Менда Стоянова Управителят на БНБ Иван Искров подава оставка на 19 юни. Това е заявил лично той на Менда Стояно...
Българската народна банка (БНБ) даде изявление по повод изявленията от днес за оставка на управителя й Иван Искров. Новината обяви председателят на К...
Русе. "Безспорно упорството на г-н Искров да седи на поста си е нещо много вредно за България в момента. И аз продължавам да се надявам, че той ще про...
Искров не изключва нови удари върху сектора заради икономически и политически интереси БНБ има намерение да инициира преглед на качеството на активит...
София. Управителят на БНБ Иван Искров иска да фалира Корпоративна търговска банка (КТБ), но го прави с чужди ръце – с ръцете на парламента. Това заяви...
София. "Ако БНБ си беше на мястото, нейният надзор, това нямаше да се случи", заяви пред Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Депутатите...
БНБ предложи парламентът да създаде комисия за Корпоративна банка Гуверньорът на Българска народна банка Иван Искров е готов да подаде оставка, довер...
"Гуверньорът на БНБ Иван Искров да си изпълнява ангажиментите по конституция и по закон. Иначе такива епистоларни жанрове - оставки, в условно наклоне...
Франкфурт. Европейската централна банка (ЕЦБ) не е получила формално искане от България за приемане в Единния надзорен механизъм на Европейския съюз,...
София. БНБ ще докладва пред бюджетната комисия заради създаването на смесено дружество за печатницата.В писмо, изпратено от управителя на Централната...