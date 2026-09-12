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Искров готов с оставката

Искров готов с оставката

БНБ предложи парламентът да създаде комисия за Корпоративна банка Гуверньорът на Българска народна банка Иван Искров е готов да подаде оставка, довер...

27 октомври | 21:10
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