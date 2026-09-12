ВМРО каза кои партии ще се прегърнат любовно и ще управляват заедно
Говори Искрен Веселинов
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Говори Искрен Веселинов
Водещи точки за обединение са икономическият патриотизъм и демографската катастрофа
Коментар на съпредседателя на ВМРО Искрен Веселинов
Това написа в личната си страница във Фейсбук водачът на листата на „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ
Изправи писмо на служебния премиер
Лидери и експерти говорят в СТАНДАРТ
Искаме отпадане на данък уикенд и налога върху дивидента, казва зам.-председателят на ВМРО и водач на листата на партията в Русе и 25 МИР София Искрен...
Депутатът с финално изявление пред парламента и избирателите
Трябва да има мостове между отделните партии, а не опити за налагане
Ако партиите загърбят егоизма си, ще живеем в по-добра Българи, заяви Искрен Веселинов
Предстои до няколко седмици промените в Изборния кодекс да минат на второ четене
Искаме въвеждането на нов данък в сфера, която не е облагана никога
Този данък ще доведе до приходи на стойност около 40 милиона лева за общините
Организацията се готви за предсрочни избори
Към момента обаче ГЕРБ дават знаци, че искат да управляват с Обединени патриоти
За мен най-неубедителното е това с 500-евровите банкноти, каза Искрен Веселинов
Очаква се ако се превърне в закон той да облекчи задлъжнелите граждани
Трябва да има репресии в държавата и нещата да се вкарат в норма
Не минава месец без нагло, показно убийство или друго престъпление, каза Искрен Веселинов
Най-вероятно в стола на Нено Димов сяда Ревизоро