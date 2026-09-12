Пуснаха 32-мата турски шофьори
Джихадистите от ИДИЛ пуснаха на свобода 32-мата турски шофьори на камиони, които бяха пленени в Ирак в началото на юни, съобщи "Дейли Нюз". Един от ш...
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Джихадистите от ИДИЛ пуснаха на свобода 32-мата турски шофьори на камиони, които бяха пленени в Ирак в началото на юни, съобщи "Дейли Нюз". Един от ш...
Лондон. Иран е доставил изтребители на Ирак, за да подпомогне офанзивата срещу сунитските бунтовници, ръководени от ислямистка групировка ISIS. Русия...
Багдад. След като превзеха редица градове в Ирак бунтовниците от Isis са завладели до голяма степен ключова петролна рафинерия в страната. Боевете меж...