Ал Кайда планира кървава баня на Запад (ОБЗОР)
"Ислямска държава" пое отговорност за "Шарли Ебдо", закани се на Великобритания и Америка Заплахата е от базирана в Сирия клетка на организацията, пр...
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"Ислямска държава" пое отговорност за "Шарли Ебдо", закани се на Великобритания и Америка Заплахата е от базирана в Сирия клетка на организацията, пр...
Kюрдските сили са осуетили нов опит на бойци от ИСИЛ да отрежат сирийския град Кобане от границата с Турция, преди да пристигнат иракските кюрдски под...
Иракските пилоти, които са се присъединили към Ислямска държава, обучават членовете на групировката в Сирия да летят на три пленени изтребителя, споре...
Багдад. Джихадистите от Ислямска държава са превзели западния иракски град Хит и вече контролират по-голямата част от провинция Анбар, предаде Ройтерс...
Възможно е използването на турски войски в Сирия за създаването на зона за сигурност, ако има международно споразумение за устройването на едно такова...
Дубай. Екстремистката групировка Ислямска държава пусна видео, в което тя твърди, че е заснето обезглавяването на американския журналист Стивън Сотлоф...
ООН праща мисия да разследва престъпленията на "Ислямска държава" Джихадистите от групировката "Ислямска държава" правят етническо прочистване от мал...
Берлин. Германия ще изпрати достатъчно оръжия, за да въоръжи 4000 кюрдски бойци в Северен Ирак и да подпомогне действията срещу бунтовниците от Ислямс...
Великобритания обявява нови мерки срещу участието на европейски екстремисти в Сирия и Ирак Ербил. Правителствени сили, основно съставени от кюрдски б...
Багдад. Нури ал Малики се оттегли от поста министър-председател на Ирак, което проправи пътя за нова коалиция в страната, предадпха световните медии....
Сидни. Високопоставени представители на САЩ твърдят, че администрацията на Обама е започнала директно предоставяне на оръжие за кюрдските сили, които...
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама заяви, че няма да позволи сунитските мюсюлмански джихадисти да създадат "халифат", или ислямска държава, коя...
Бойци от групировката "Ислямска държава" превзеха най-големия християнски град в Ирак, принудиха десетки хиляди жители да го напуснат и оскверниха хра...
След постигането на пълна победа в Ирак групировката "Ислямска държава" (бившата Ислямска държава в Ирак и Леванта - ИДИЛ) смята да създаде първия исл...
Ню Йорк. Бунтовници в Ирак са придобили ядрени материали, използвани за научни изследвания в университет в северната част на страната, обяви Багдад пр...
Багдад. Сунитски бунтовници под командването на ISIL са поели контрола над излязла от употреба фабрика за химически оръжия, заявиха иракски служители....
Ислямистите искат и Балканите, и Испания в границите на държавата си Бунтовниците от групировката "Ислямска държава в Ирак и Левант", която през посл...
Киркук. Иракските кюрдски сили обявиха, че са взели пълен контрол над северния град Киркук, който е бил напуснат от редовната армия заради настъпление...