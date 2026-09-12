Всичко за Иртиш

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Последни новини Спорт
Базил изигра бенефиса си

Базил изигра бенефиса си

Реваншът с "Иртиш" се оказа бенефис за Базил де Карвальо. Нападателят ще бъде продаден. "Сините" го пазарят за втора дивизия на Турция, а освен това к...

12 юли | 19:13
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Срам за "Левски" в Казахстан

Срам за "Левски" в Казахстан

Павлодар. "Левски" записа една от най-срамните страници в историята си. "Сините" си лепнаха петно още в началото на юбилейния сезон. Те отпаднаха от Л...

11 юли | 17:05
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"Иртиш" готви ад за "Левски"

"Иртиш" готви ад за "Левски"

Елате всички на стадиона, бъдете нашият 12-и играч! Нека заедно повалим "Левски". Този призив към жителите на Павлодар издигна треньорът на "Иртиш" Та...

11 юли | 5:40
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