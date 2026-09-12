Херо разкри истината за Иртиш
Още от началото не чувствах подкрепа от ръководството, твърди Димитров
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Още от началото не чувствах подкрепа от ръководството, твърди Димитров
Няма да ръководи отбора в днешната среща с Жетсу
Новината идва от Казахстан, дали има нещо с треньорската рокада в Левски?
Димитър Димитров спаси Иртиш от изпадане
Иртеш удари Киран с 3:0 като гост
Казахстанските медии се надпреварват в това кой да похвали повече българските треньори Станимир Стоилов и Димитър Димитров - Херо. От началото на сез...
Мислех, че сме стигнали дъното, но дойде "Иртиш"
Отпадането на "Левски" от "Иртиш" бе обявено за сензацията на деня от цяла Европа. Освен това даде повод за празник на половин Хърватия. Причината е,...
Реваншът с "Иртиш" се оказа бенефис за Базил де Карвальо. Нападателят ще бъде продаден. "Сините" го пазарят за втора дивизия на Турция, а освен това к...
Павлодар. "Левски" записа една от най-срамните страници в историята си. "Сините" си лепнаха петно още в началото на юбилейния сезон. Те отпаднаха от Л...
Павлодар. След първото полувреме отборът на Иртиш води с 2:0 Левски в мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Домакините от Павлодар...
Елате всички на стадиона, бъдете нашият 12-и играч! Нека заедно повалим "Левски". Този призив към жителите на Павлодар издигна треньорът на "Иртиш" Та...
Павлодар. Старши треньорът на "Левски" Николай Митов говори днес пред представителите на медиите в Павлодар на брифинг, преди срещата-реванш от първия...
София. Спортно-техническият директор на "Левски" Наско Сираков не бе доволен след равенството 0:0 в София с Иртиш на старта на Лига Европа. "Не искам...
"Левски" сътвори нова кошмарна нощ за около 10 000 свои привърженици и хиляди пред телевизорите. "Сините" се спънаха още на старта на Лига Европа, сле...
София. В сряда (3 юли) стартира предварителната продажба на билети за двубоя от първия предварителен кръг на турнира Лига Европа между "Левски" и Ирти...
София. За какво са ни билети, ние няма да водим фенове със себе си, обявили от ръководството на "Иртиш". По тази причина "сините" не успяха да направя...
Авиоотряд 28 може да провали реванша с "Иртиш"