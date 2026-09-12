Ипотечен кредит от Fibank за българи с доход от чужбина
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Сбъднете мечтата за собствен дом в България с Първа инвестиционна банка
Остават броени седмици до въвеждането на валутата у нас
Отговор от кредитен консултант
Темпът у нас се ускорява - противоположно на случващото се в Европа
Експертите на ПИБ са на разположение онлайн, от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч
И през 2016 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали годишните си облагаеми доходи с направените лихвени плащания през...
Нов закон за ипотечните заеми ще влезе в сила до края на годината Нов закон за ипотечния кредит трябва да влезе в сила до края на годината. Той ще вн...
Имотите в София поскъпнаха с 1400 евро, но са 6 пъти по-евтини отколкото във Виена Лихвите по ипотечните кредити в България са най-високите в ЕС. У н...
София. И тази година млади семейства, които имат ипотечен кредит, може да получат отстъпка от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема п...
София. "Ако ипотечният кредит се изплаща предсрочно, със собствени средства, няма да се плаща допълнителна такса". Това каза председателят на Комисият...