Всичко за Ipad

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Новият iPad с по-голям екран

Новият iPad с по-голям екран

Apple започна производство и на малкия си таблет Производството на новия модел iPad вече върви с пълна сила, съобщи американската агенция Bloomberg,...

12 август | 17:15
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Apple показа новия iPad Air

Apple показа новия iPad Air

Сан Франциско. Apple разкри новия таблет iPad Air, който е по-тънък от предишната версия. 9.7-инчовият компютър е 7,5 мм дебел и тежи 0,45 кг, което...

22 октомври | 20:45
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