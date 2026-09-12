Apple обяви за специално събитие. Представят нови модели
Възможно е на събитието да бъде представена изцяло обновена гама
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Възможно е на събитието да бъде представена изцяло обновена гама
Изказа се журналист от Bloomberg
Apple пази тайната 12 месеца
Режимът "картина в картината" ще работи на устройства с iOS 15 и iPadOS 15, както и на по-нови версии на операционната система
Нововъведението се дължи и на патентования процесор M2
За пръв път на фокус са iPad и iPad Air, както и смарт часовници от производителя
За последните година и половина Стандарт направи силни и уверени крачки, за да завладее и онлайн пространството. Стандарт остава единственият българск...
Новият iPad Air 2 е само 6 мм и разпознава пръстови отпечатъци Технологичният гигант "Епъл" представи в четвъртък вечер най-новия си таблет - iPad Ai...
Apple започна производство и на малкия си таблет Производството на новия модел iPad вече върви с пълна сила, съобщи американската агенция Bloomberg,...
Сан Франциско. Microsoft най-накрая показа Office за iPad, което позволява на потребителите да работят с MS Office приложения като Word и Excel на App...
Канбера. iPad експлодира в австралийски магазин, предизвика пожар и се наложи клиентите и персоналът да бъдат евакуирани, предате германската телевизи...
Сан Франциско. Apple разкри новия таблет iPad Air, който е по-тънък от предишната версия. 9.7-инчовият компютър е 7,5 мм дебел и тежи 0,45 кг, което...
Анализаторът на Apple продукти Минг-Чи Куо от фирмата KGI Securities обобщи очакванията си за компанията пред специализираното издание 9to5Mac. Спор...