Инж. Лазаров: Винетките са законни
Винетките са закони. Спазили сме цялата логическа последователност на процедурата. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна ин...
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Винетките са закони. Спазили сме цялата логическа последователност на процедурата. Това заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна ин...
Цената на винетката у нас е много ниска. Това заяви директорът на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Лазар Лазаров в сутрешния блок на БНТ. „Очаквам...
Заради проблеми при зимното почистване ще има наказания, както на фирми, така и на наши служители. Това съобщи в сутрешният блок на Нова тв председате...
"Ремонтните дейности, които са по основните трасета на автомагистралите са приключили, всички тапи по "Тракия" и "Хемус" са отворени, тоест движението...
Преасфалтираха дефектаната временна пътна настилка, която е част от пътен възел на Лот 4 на автомагистрала "Струма". На около 150-метровото разстояние...
София. "Към настоящата ситуация, първата дата, която беше възможна за предаването на участъка, беше този понеделник, когато се предаде". Това заяви ин...