Schneider Electric стана инвеститор на годината
Компанията спечели наградата за вложението си от 107 млн. лв. за изграждане на нов завод в Пловдив
Следете всички новини, анализи и коментари за Инвеститор На Годината. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Компанията спечели наградата за вложението си от 107 млн. лв. за изграждане на нов завод в Пловдив
Икономическият министър Емил Караниколов връчи голямата награда “Инвеститор на годината” за 2018 г. на „Юск Бул“ (Jysk). Компанията е на българския па...
Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2018 г. в България...
"Асарел медет" и съвместното му дружество с лекарите от общинската болница и община Панагюрище "Асарел Панагюрище Здраве" получиха наградата "Инвестит...
София. „Само за шест месеца държавата разплати всички забавени плащания към българския бизнес и показа, че е негов коректен партньор. От своя страна п...