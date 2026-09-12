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Няма да се учудя, ако на евровота кибератаките дойдат от Китай, казва д-р Борислав Цеков, Институт за модерна политика
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Няма да се учудя, ако на евровота кибератаките дойдат от Китай, казва д-р Борислав Цеков, Институт за модерна политика
Испанският урок явно не е научен от родните социалисти и потенциалните им съюзници Иво Инджов,Институт за модерна политика С началото на преговорите...
София. Ако изборите бяха днес, ГЕРБ щеше да получи 36% от гласовете на избирателите, (24 % от всички респонденти), а за БСП - Лява България щяха да да...
София. Председателят на Управителния съвет на Института за модерна политика (ИМП) Борислав Цеков подаде оставка във връзка с включването си в предстоя...
Само Бареков от новите партии прескача бариерата Реакцията на БСП на ставащото в Украйна я издърпва с едни гърди пред ГЕРБ. Това показва проучване на...
Следват я ГЕРБ и "България без цензура"