Всичко за Институт "иван Хаджийски"

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Игра на референдуми

Игра на референдуми

Президент под прикритие може да е изненадата наесен Анализът на институт "Иван Хаджийски" за политическия юни е озаглавен "Игра на президенти и лоши...

05 юли | 19:40
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