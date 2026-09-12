Игра на референдуми
Президент под прикритие може да е изненадата наесен Анализът на институт "Иван Хаджийски" за политическия юни е озаглавен "Игра на президенти и лоши...
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Президент под прикритие може да е изненадата наесен Анализът на институт "Иван Хаджийски" за политическия юни е озаглавен "Игра на президенти и лоши...
Институт "Иван Хаджийски" Западът постепенно намери формулата спрямо Русия: и санитарен кордон, и диалог с нея на различни нива. И милитаризация, и д...
Пак се омаскаряват избрани хора, а други се премълчават Борис Попиванов,Институт "Иван Хаджийски" Досиетата, които изтекоха от панамската адвокатска...
София. Анализаторите от Институт "Иван Хаджийски" коментираха вътрешнополитическата ситуация у нас на поредния си брифинг. Агенция БГНЕС предлага осно...