Как да се предпазим на работното място
Причини за трудови злопулуки стават неспазване на правилата за безопасност
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Причини за трудови злопулуки стават неспазване на правилата за безопасност
През 2018 г. Инспекцията по труда в България е констатирала общо 116 нарушения
За януари-март тази година са установени 3,8 млн. лв. забавени възнаграждения
В резултат на намесата им, в Кърджалийско са изплатени 80 на сто от забавените възнаграждения през 2018
Инспекцията по труда в Кърджали констатира през октомври забавени заплати в здравеопазването за 105 хиляди лева.
За първия месец на годината служителите в Областната инспекция по труда в Добрич са извършили общо 100 проверки, като са констатирали 310 нарушения на...
За почти два месеца - от 21 юли до 29 септември, в Инспекцията по труда в Добрич са заверени общо 2590 еднодневни трудови договори на 36 регистрирани...
119 проверки извърши през юли Инспекцията по труда в Добрич. Констатирани са 426 нарушения на трудовото законодателство, в т.ч. 171 по осигуряването...
Работодателите трябва да осигурят подходящи условия на служителите в горещините. това става ясно от съобщение на Изпълнителна агенция "Главна инспекци...
929 084 работници и служители в България в 3516 предприятия са положили 14 532 551 часа извънреден труд през 2014 г. Това показва справката от подаден...
35-годишен мъж е със счупен таз след трудова злополука в Твърдица. Има опасност за живота на пострадалия, казаха от областната болница в Сливен. Инц...
София. Правилата за ползване и прехвърляне на платен отпуск припомниха днес от Главна инспекция по труда (ГИТ). Във връзка с наближаването на края на...
Пловдив. Инспекцията по труда е направила внезапна проверка на "Локомотив" (Пд) за неплатени заплати, разкрива сайтът PlovdivNews.bg. Акцията е била...
Най-много бавят надниците в ресторанти и магазини София. 16 млн. лв. борчове за заплати са натрупали работодателите през първите три месеца на година...
Стара Загорa. Над 6 млн. лв са неизплатените работни заплати в Старозагорска област от началото на годината досега, които са с над 2 млн. лв повече в...
Идеята е на червения депутат Антон Кутев, в отговор на исканията на малкия бизнес