Какво влиза в Европа? Абровски инспектира най-натоварения граничен пункт
Случва се ден, след спрени пратки с над 277 тона стоки от трети държави
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Случва се ден, след спрени пратки с над 277 тона стоки от трети държави
Язовирите "Камчия" и "Ясна поляна" са с добри обеми и ще има питейна вода за целия туристически сезон
Вътрешните министри на България и Австрия огледаха българо-турската граница
На Дунав мост таксата ще се плаща и онлайн, за да няма задръствания
Очаква се старият град да бъде привлекателен център за делегатите на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО
Важно разяснение даде Атанас Чернаев, директор на инспекцията по труда в Пловдив
Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика
АДФИ констатира нарушения в обществената поръчка на общината за уличното осветление
Вицепремиерът направи инспекция на курорта
Интерконекторът с Гърция ще е готов до края на 2021, обяви Борисов
Борисов инспектира строежа на магистралата
С него са министърът на строителството Петя Аврамова и нейният заместник Николай Нанков
Продължават инспекциите на пътища из страната.
Ремонтират се всички компрометирани пътища, каза премиерът
Присъствието на големите компании говори за инвестициите, каза премиерът
Премиерът отново тръгна на инспекция
400 милиона азерски газ ще минават през двете компресорни станции по интерконекторната връзка,”, каза разкри премиерът
Ваксината е единственото спасение, каза премиерът
Премиерът инспектира пътя
Марияна Николова инспектира днес и Боровец