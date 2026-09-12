Шокираща развръзка с отвлечения син на полицейски началник. Оказа се нещо съвсем друго
Сигналът е подаден в петък, вдигна на крак службите
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Сигналът е подаден в петък, вдигна на крак службите
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60-годишният бразилец Балтазар Лемос твърди, че не е искал да нарани близките си
Може ли всичко да е било инсценировка? Този въпрос все по-често се задава след неуспешния опит за преврат в Турция от 15 юли. Причината за тези консп...
Плевен. По-рано днес беше съобщено за въоръжен грабеж на микробус до плевенското село Драгаш войвода през нощта срещу петък. Оказва се, че шофьорът на...