Вълчев предлага 113 иновативни училища
Иновативните училища са новост в българската образователна система и те бяха въведени с новия Закон за предучилищното и училищното образование
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Иновативните училища са новост в българската образователна система и те бяха въведени с новия Закон за предучилищното и училищното образование
Вместо да забраняват нета, иновативните училища се възползват от него. Чинове и бележници останаха в миналото, директори правят часове по всичко
Училища съобразени с талантите на децата и методите на преподаване ще се доказват през Министерски съвет. Това сподели пред журналисти в Кюстендил виц...