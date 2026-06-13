Пускат ваучери по ОП "Иновации и конкурентноспособност"
На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП
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На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП
Програмата за конкурентоспособност стартира с проекти за технологично обновление Новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще стартира със 1...