Шефът на БНБ каза кое ще спре инфлацията у нас
Много важни стават вътрешните политики
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Много важни стават вътрешните политики
Даде интересно и цветущо разяснение
Специален анализ на подуправителя на БНБ
Доста шокиращ пост в мрежата
И каква оценка си постави като политик
Коментар на Изпълнителният директор на сдружението за модерна търговия Николай Вълканов
Важен коментар за икономическата ситуация у пнас и в Европа
Руският президент започна да прави сравнения
Каза кога ще настъпи стабилизиране
Ивайн Нейков разкри проблемните групи
Сега не е подходящо да се купуват недвижими имоти, защото се очаква пазарът да се успокои
Пocкъпвaнeтo нa ocнoвни cтoки и ycлyги в cтpaнaтa дocтигa 2.7% нa гoдишнa бaзa
Поскъпването на дрехите, обувките и доматите през октомври събуди инфлацията. След като пет поредни месеца инфлацията беше отрицателна или нулева, пре...