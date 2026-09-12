Даниел Йорданов: Отговорният добив е в основата на всяка устойчива инфраструктура
Съпредседателят на БАПИМ Даниел Йорданов за битката със сивия сектор и новите решения в индустрията
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Съпредседателят на БАПИМ Даниел Йорданов за битката със сивия сектор и новите решения в индустрията
Замесени няколко фирми от Благоевградско
Благоевград. Общественият съвет в Благоевград ще настоява за отмяна на решението на общинския съвет за даването на концесия на фирма „Агромах" за доби...