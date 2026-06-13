Голяма рокада в ЦСКА. Решението на Инджов
Нов собственик влиза в червения тим
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Нов собственик влиза в червения тим
Това поне е заявил за момента
Юлиян Инджов помага повече от година на ЦСКА. Той е строителен бизнесмен и един от основните финансови благодетели на клуба. Агенция ПИК потърси мнени...
Бившият президент на ЦСКА Александър Томов нападна Юлиян Инджов и Петър Манджуков като заяви, че те са гробокопачите на армейския клуб и заради тях "ч...
Отказалият се да помага на ЦСКА Юлиян Инджов каза в ексклузивно интервю за предаването "Резултат" на телевизия bgonair, че ще подари акциите си на фен...
Бизнесменът Юлиян Инджов изпрати чрез медиите пет въпрос, свързани с ЦСКА. "Все още твърдя, че отчетът им не ми е бил предоставен и ако те казват исти...
Бизнесменът Юлиян Инджов изпрати чрез "Спортлайн" въпроси , свързани с ЦСКА. Ето ги без редакторска намеса: "На пресконференцията на 19.03 подчертах,...
Oколо 800 хиляди лева трябва да бъде платена до края на месеца, за да може ЦСКА да получи лиценз, заяви изпълнителният директор на армейците Александъ...
Томов държи сделката в ръцете си с 4 милиона дълг Дългове от около 27 млн. в ЦСКА очакват фамилиите Инджови и Манджукови, научи "Стандарт" от експерт...