Юлиян Инджов се усъмни: Кой е собственик на клуба?

Бизнесменът Юлиян Инджов изпрати чрез медиите пет въпрос, свързани с ЦСКА. "Все още твърдя, че отчетът им не ми е бил предоставен и ако те казват исти...