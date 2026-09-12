"Индипендънт" спира да излиза, журналисти остават на улицата
Британският вестник „Индипендънт" спира да излиза на хартия. Това реши собственикът му Евгени Лебедев, който обяви, че изданието ще остане само под фо...
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Британският вестник „Индипендънт" спира да излиза на хартия. Това реши собственикът му Евгени Лебедев, който обяви, че изданието ще остане само под фо...
Агенция БГНЕС и най-влиятелната британска медийна група начело с "Индипендънт" сключиха официален договор за партньорство, който влезе в сила на 18-ти...
Млади момичета стават любовници на богаташи срещу 15 000 лири на година