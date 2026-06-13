Вече има инвеститори за развитие на Благоевград
Имам проекти за летящ старт на бързоразвиващите се СПА и балнеотуризъм, казва Илко Стоянов, водач на листата на "Има такъв народ" за Благоевград и кан...
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Имам проекти за летящ старт на бързоразвиващите се СПА и балнеотуризъм, казва Илко Стоянов, водач на листата на "Има такъв народ" за Благоевград и кан...
Партията бе учредена на 16 февруари тази година