Наш вицепремиер пое хазната на Еврокомисията
Шеметна кариера - Илияна Цанова с много висок пост
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Шеметна кариера - Илияна Цанова с много висок пост
Левът няма да се обезцени, категорична е Илияна Цанова
Заемът за енергийна ефективност може да е до 75% Проекти "на зелено" също могат да получат финансиране От всички 28 държави само в две няма инвестиц...
София. Не би трябвало да допускаме нулева година по оперативните програми. Това заяви по време на блиц контрол в парламента вицепремиерът Илияна Цанов...
София. „Нямаше как да оставим Агенцията без ръководство". Това заяви пред "Дарик" служебният вицепремиер Илияна Цанова. тя коментира назначението на И...
София. Заместник министър-председателят, отговарящ за управлението на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова се придвижва с колело до работното...
София. "По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде од...
София. Техническите срещи с Европейската комисия относно отразяването на официалните коментари по проектите на оперативни програми 2014-2020 г. се осъ...
Това са 6% от стойността на щетите от потопите София. Европейската комисия ще отпусне 18 млн. евро или 6% от стойността на нанесените от наводненията...
Брюксел. „Първата ни задача е да намерим решение за спрените ни програми". Това заяви европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хан, който...
Поне 320 млн. лв. ще са финансовите корекции през първия програмен период на европомощта. Това стана ясно на първата тематична кръгла маса за намаляв...
София. Вицепремиерът по управление на европейските фондове Илияна Цанова заяви, че до момента 166 млн. лева финансови корекции по оперативните програм...
Участничката в танцувален конкурс от "Шоуто на Слави" и пиар от екипа на експремиера Иван Костов съветват настоящия вицепремиер по еврофондовете Илиян...
София. Ще успее ли служебният кабинет да се справи с най-важната задача - да отпуши европарите?Колко пари ще загуби България от Брюксел и ще има ли фа...
София. Изпълнението на Споразумението за партньорство за програмния период 2014 - 2020 година между страната ни и Европейския съюз, което беше подготв...
София. Проф. Георги Близнашки влезе на "Дондуков" 1 с цели четирима вицепремиери. Това бе една от изненадващите тактики на президента Росен Плевнелиев...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Илияна Цанова ще бъде служебен вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз. Работила е...
Спрягат за поста Илияна Цанова, Илиян Василев и Момчил Андреев