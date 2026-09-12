Савков напълни "Ромфея" с картини и почитатели
Илиян благодари на "Стандарт", че го е направил професионалист в карикатурата Открих себе си след дълго търсене, обяви майсторът пред пловдивската бо...
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Илиян благодари на "Стандарт", че го е направил професионалист в карикатурата Открих себе си след дълго търсене, обяви майсторът пред пловдивската бо...
Чавдар Николов обича да провокира само най-големите и силните Карикатуристът Чавдар Николов стана най-обсъжданото име през последните дни. Шаржовете...
Илиян Савков бе отличен за шаржа си на Янукович За втора поредна година карикатура на "Стандарт" получи специална награда на "World Press Cartoon" в...
"Стандарт" ви дава възможност да изразите мнението си за карикартурите на нашия художник Илиян Савков. В рубриката "Вашият поглед" всички почитатели н...
Савков с голямата награда за карикатура
Световен конкурс отличи нашия художник