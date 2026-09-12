Всичко за Илинденско-Преображенското Въстание

Следете всички новини, анализи и коментари за Илинденско-Преображенското Въстание. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Илинден е

Илинден е

Илинден е. Всяка година на 20 юли почитаме паметта на Свето пророк Илия. Той е един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличит...

20 юли | 8:35
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Шествие за Илинден в Симитли

Шествие за Илинден в Симитли

Община Симитли покани всички граждани и гости да се присъединят към шествието и тържественото поднасяне на цветя и венци в знак на признателност към в...

01 август | 13:50
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ВМРО чества Илинден с протест

ВМРО чества Илинден с протест

Благоевград. Привърженици и активисти на ВМРО излязоха в петък на пореден протест пред областната управа в Благоевград. В знак на недоволство срещу на...

02 август | 16:49
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Разлог чества 110 г. Илинден

Разлог чества 110 г. Илинден

Разлог. В петък на паметника "Илинден" в местността Предела ще се проведе честване по случай 110 години от Илинденско - Преображенското въстание. Орг...

31 юли | 15:35
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