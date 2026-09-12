Президентът с ключови думи за заветите на илинденци
Радев изтъкна, че гражданите и на България, и на РСМ се прекланят пред тези завети
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Радев изтъкна, че гражданите и на България, и на РСМ се прекланят пред тези завети
Ето какво каза Денков по случай 2 август
Честваме 116 години от Илинденско-преображенското въстание
Илинден е. Всяка година на 20 юли почитаме паметта на Свето пророк Илия. Той е един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличит...
Стотици сведоха глави пред паметника на Гоце Делчев Неврокопският митрополит Серафим отслужи в събота заупокойна молитва за загиналите в Илинденско –...
Община Симитли покани всички граждани и гости да се присъединят към шествието и тържественото поднасяне на цветя и венци в знак на признателност към в...
Най-новото село у нас – Попови ливади, ще посрещне в събота хиляди хора за отбелязването на 112-годишнината от избухването на Илинденско-Преображенско...
Благоевград отбелязва 112 години от Илинденско-Преображенското въстание. По инициатива на кмета на общината Атанас Камбитов и с подкрепата на Съюза н...
Банско. Община Банско подготвя празнична програма по повод отбелязването на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание. Днес от 18,00 часа ще и...
Честваме 110-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание днес. По този повод ще има разнообразни прояви в страната. Тържествено ще бъде отб...
Смолян. В смолянското село Славейно започна двудневно честване по повод 110 години от Илинденско-Преображенското въстание. "Илинденско-Преображенскот...
Ути сготви 3000 порции курбан, Краси Радков разсмя публиката със скечове
Банско. Стотици банскалии засвидетелстваха почитта си към героите от Илинденско – Преображенското въстание. Те присъстваха на панихида в църквата „Св....
Благоевград. Привърженици и активисти на ВМРО излязоха в петък на пореден протест пред областната управа в Благоевград. В знак на недоволство срещу на...
Дипломати и журналисти не споменават за македонци в документи и публикации
Банско. Община Банско ще отбележи с редица събития и богата културна програма 110-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. В от 10:00 часа...
Разлог. В петък на паметника "Илинден" в местността Предела ще се проведе честване по случай 110 години от Илинденско - Преображенското въстание. Орг...
София. Българската народна банка пуска в обръщение възпоменателна монета „110 години от Илинденско-Преображенското въстание". Тя е сребърна и ще се п...