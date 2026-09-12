Икономист със съдбовна прогноза
Говори проф. Ганчо Ганчев
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Говори проф. Ганчо Ганчев
Няма пари за заплати, пенсии и общини
Разликата в цените на сиренето и кашкавала във фирмените магазини и големите вериги е между 25% и 31%
Говори Руслан Стефанов
Какво казаха за инфлацията в ЕС
Случващото се в Еврозоната е опасно за нас, защото ние се стремим да влезем в нея, заяви проф. Димитър Иванов
Реално се купува време, а не се решава проблемът, казва Кузман Илиев
B мoмeнтa пoлитиĸaтa e пpoинфлaциoннa, тpябвa дa ce бaлaнcиpa бюджeтът, нo тoвa e тpyднo в пpeдизбopнa и в ĸoвид oбcтaнoвĸa, казва Стоян Панчев
"Икономист" и "Шпигел" с убийствени статии
Очаква се тази седмица британската издателска къща "Пиърсън" да обяви за продажба своя дял от списание "Икономист" за около 560 млн. евро, пишe "Файне...
"Пайнер" върти песни в подкрепа на Борисов, пише "Икономист"