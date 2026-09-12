Намаляването на данъците - стимул за икономиката
Това да е една от посоките, в които да се мисли, препоръча Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк
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Това да е една от посоките, в които да се мисли, препоръча Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк
През следващите седмици и месеци предстои значимо ускоряване
Сред причините са предсрочните избори