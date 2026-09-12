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Днес се състоя първото открито заседание на Обществения съвет "Икономика на светло"
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Днес се състоя първото открито заседание на Обществения съвет "Икономика на светло"
Представят новата стойност на Композитния индекс „Икономика на светло“
Наблюдава се ръст на хората, които работят с договори, казват от Асоциацията
Kе така стоят нещата с неформално заетите, т.нар. „случай на заплата в плик“
София. Вестник "Стандарт" е сред номинираните за наградите "Икономика на светло" - 2013 г. Вече започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат...