Удар за икономиката ни. Паднахме много във важна световна класация
За поредна година страната получава най-нисък резултат по отношение на правната система и върховенството на правото
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За поредна година страната получава най-нисък резултат по отношение на правната система и върховенството на правото
Базирайки се на докладите през 2018 година на международни престижни институции, страната ни показва стабилни позиции по отношение на икономическата с...
София. България е на 49-о място от 151 страни, включени в доклада "Икономическа свобода по света" за 2013 на канадския институт Фрейзър и разпростран...